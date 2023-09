Galles vs Fiji – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 settembre 2023) L’ultima partita del weekend di apertura della Rugby World Cup 2023 vedrà ilaffrontare lein un incontro della Pool C al Nouveau Stade de Bordeaux domenica 10 settembre. Ilinizierà la sua campagna per la RWC 2023 dopo la sconfitta per 52-16 contro il Sudafrica il mese scorso, mentre lehanno ottenuto un’incredibile vittoria per 30-22 sull’Inghilterra un paio di settimane fa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 e l’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena e Now Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSulla carta, ilha tutte le carte in regola per arrivare in testa alla Pool C di questa competizione, con una buona ...