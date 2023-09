Gaia Nicolini | la figlia di Guendalina Tavassi ha un flirt con un noto calciatore?

Leggi su isaechia

(Di sabato 9 settembre 2023), la primogenita dell’ex gieffina, avrebbe uncon il, ex di Roma e Inter, attualmente svincolato, Radja Nainggolan, classe 1988. L’indiscrezione – che sottolineiamo – non è stata ancora confermata dai diretti interessati, è trapelata dalle pagine del settimanale Novella 2000:, ladi, potrebbe avere unin corso con ilRadja Nainggolan. A quanto pare sabato scorso la ragazza avrebbe preso un aereo per Anversa e dopo poche ore ha pubblicato una Instagram Story in cui si trovava a casa dello sportivo. Questa, però, è stata rimossa subito ...