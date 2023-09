Gabriel | morto a 16 anni dopo la caduta dall' Apecar Comunità sconvolta | donati gli organi

I genitori hanno dato il consenso all'ultimo dono del loro 'angelo biondo'. Da tutta la Lunigiana giungono alla famiglia numerosi attestati di cordoglio...è invecenel 2006, prima che fosse condannato in tribunale per crimini contro l'umanità. Oggi Hirsh parla però anche di un Cile nuovo. Quello rappresentato sul piano politico daBoric, ...VILLAFRANCA - Si è spento all'ospedale Cisanello di PisaAlibeaj, il giovanissimo calciatore di Villafranca in Lunigiana precipitato dal cassone di un'ape la notte di martedì. E'dopo due giorni di agonia in ospedale.

Era un ragazzino allegro, sempre sorridente e disponibile, biondo e con dolci occhi azzurri. Villafranca è ancora sconvolta per la morte del 16enne Gabriel Alibeaj, rimasto coinvolto in un drammatico ...È morto all’ospedale Cisanello di Pisa il 16enne caduto dall’Ape nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre, Gabriel Alibeaj ...