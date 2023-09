G20 trova accordo | condanna uso della forza in Ucraina ma non cita Russia

(Di sabato 9 settembre 2023) L'obiettivo di Narendra Modi era chiudere (quasi a tutti i costi) il G20 con una dichiarazione comune ed è stato raggiunto. Il "prezzo" è un equilibrismo sulla guerra inper l'uso, ma senza maire la. "E' stata fatta la storia", scrive trionfalmente su X il padrone di casa, mentre laparla di "posizione equilibrata". Volodymyr Zelensky al momento non commenta, ma per il Ministero degli Esteri di Kiev non c'è "nulla di cui andare fieri".Nella dichiarazione, "in relazione alla guerra in", si dice dunque che "in linea con la Carta delle Nazioni Unite, tutti gli Stati devono astenersi dalla minaccia o dall'usoper cercare di acquisire territori contro ...

...tappa del percorso intrapreso da Meloni per archiviare uno dei dossier più delicati che sia ... Ciriani spiazza Calenda e Renzi Nel corso della prima giornata dei lavori delMeloni ha inviato ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni , che è a Nuova Delhi per il vertice del, ha '... quando alle 23.40 una scossa di magnitudo 5.7 colpì la città di Agadir, che sisulla costa ...Ildelle divisioni e del clima tesoun primo compromesso sulla dichiarazione congiunta nella quale si esprime la posizione delle potenze inerente la guerra in Ucraina. I leader non sono ...

Il G20 trova l’accordo: la dichiarazione finale non parla di Ucraina ma condanna “le aggressioni all’integrit… la Repubblica

La decisione formale sarà presa nelle prossime settimane dal Parlamento, ma è ormai chiaro che l’Italia è intenzionata ad ...Nella dichiarazione, "in relazione alla guerra in Ucraina", si dice dunque che "in linea con la Carta delle Nazioni Unite, tutti gli Stati devono astenersi ...