G20 New Delhi | accordo su economia e Ucraina

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi, al margine dei lavori del VerticediDelhi, un incontro con il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese, Li Qiang. Prima occasione di contatto diretto tra i due Capi di Governo, il colloquio ha confermato la comune ...vedi ancheIndia, Meloni e Lavrov aDelhi. Assenti Xi e Putin Gli incontri di Meloni Intanto, ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il premier britannico Rishi Sunak: ...Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha avuto un colloquio bilaterale con il premier britannico, Rishi Sunak, a margine dei lavori plenari del summitin corso aDelhi. In un post su X, ex Twitter, Modi ha scritto di avere discusso con Sunak dell'approfondimento dei legami commerciali e degli investimenti tra i due Paesi. 9 settembre 2023

G20 in India: i leader condannano l'uso della forza in Ucraina, ma non citano Mosca - Dichiarazioni finali: "Triplicare peso mondiale rinnovabili entro 2030"

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a margine dei lavori del Vertice G20 di New Delhi, un incontro con il primo ministro della Repubblica Popolare Cinese, Li Qiang: "Prima ...Chinese Premier Li Qiang urged on Saturday the Group of 20 (G20) members to resolutely advance economic globalization and promote unity, cooperation and inclusion within the G20.