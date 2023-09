G20 | Meloni | “Mosca usa energia come arma di ricatto”

(Di sabato 9 settembre 2023) Le parole del presidente del Consiglio alla prima sessione del summit di Nuova Delhi: "Dall'Italia 3 miliardi all'Africa per il clima" “Il nesso clima-è sempre più importante in una fase nella quale il mondo continua ad affrontare gli effetti a cascata della crisi innescata dalla guerra di aggressione russa all’Ucraina e dall’uso delle forniture energeticheun’dida parte di”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgianel suo intervento alla prima sessione del G20, dedicata a clima, ambiente,e sviluppo sostenibile intitolata ‘One earth’. Su clima edevitare “approcci troppo radicali o asimmetrici che potrebbero provocare squilibri pericolosi”, l’avvertimento che lancia ...

Sul fronte estero invece la premiersi prepara a partecipare alche si tiene in India, a Nuova Delhi, questo fine settimana. A dominare le discussioni del Summit sono le forti divergenze ...L'interesse ormai proverbiale del governoper i Paesi a sud del Mediterraneo viene ribadito dalla premier nel suo primo intervento aldi Dehli. Dopo aver salutato il padrone di casa, il ...Così, dal, la premierdà il benvenuto all'Unione Africana quale membro permanente del, e comunica che l'Italia destinerà all'Africa oltre il 70% del suo Fondo per il clima. Poi ...

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco”. Lo riferisce una ...Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha parlato alla prima sessione del G20 a New Delhi. Ha espresso preoccupazione per gli approcci troppo radicali o asimmetrici tra gli Stati nella transizione ...