G20 | Meloni | “Mosca usa energia come arma di ricatto”

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – “Il nesso clima-è sempre più importante in una fase nella quale il mondo continua ad affrontare gli effetti a cascata della crisi innescata dalla guerra di aggressione russa all’Ucraina e dall’uso delle forniture energeticheun’dida parte di”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgianel suo intervento alla prima sessione del G20, dedicata a clima, ambiente,e sviluppo sostenibile intitolata ‘One earth’. Su clima edevitare “approcci troppo radicali o asimmetrici che potrebbero provocare squilibri pericolosi”, l’avvertimento che lancia. “Nella transizione ecologica e nella transizione energetica in cui siamo, in modi diversi, tutti coinvolti ...

L'Italia vuole lasciare la Via della Seta per l'autostrada dell'Indo - pacifico. È questa la missione che attende Giorgiaoggi e domani aldi Nuova Delhi. E non è cosa semplice. Oggi infatti ci sarà il complicato faccia a faccia con Li Qiang, il primo ministro cinese e il più alto in grado della spedizione del ...... prima dell'inizio del summit, ha voluto farlo attraverso una nota di Palazzo Chigi: " Il Presidente del Consiglio Giorgia, oggi a Nuova Delhi per il Vertice, ha appreso con dolore il ...L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 18,5 chilometri. Ingv: "Dopo scossa altri 10 eventi, il più forte di magnitudo 4.8".dal: "Pieno sostegno Italia" Devastante terremoto in Marocco di magnitudo 7 oggi, 9 settembre 2023. Almeno 820 i morti e i 672i feriti secondo le ultime news della tv di stato Al Aoula. Tra ...

G20, Meloni vede Sunak e Li Quiang oltre a Modi Il Sole 24 ORE

L’Italia ha già dato disponibilità per ogni aiuto necessario. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è a Nuova Delhi per il vertice del G20, ha “espresso vicinanza e solidarietà – si legge in ...Nuova Delhi, 9 set. (askanews) - "Il nesso clima-energia è sempre più importante in una fase nella quale il mondo continua ad affrontare gli effetti a cascata ...