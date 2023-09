G20 | Meloni incontra Modi e Li Qiang E lancia l’agenda della presidenza italiana del G7

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 settembre 2023) Non solo l’intervento alla sessione di lavori sul clima, durante il quale ha avvertito sui rischi di un approccio troppo radicale alla transizione green e ha annunciato che l’Italia destinerà all’Africa oltre il 70% del Fondo italiano per il clima. La giornata di Giorgiaal G20 in India è stata scandita, nuovamente, anche da una intensa attività bilaterale, che si è concentrata in particolare negli incontri avuti con il padrone di casa, il premier indiano Narenda, e con il premier cinese Li. Domani il presidente del Consiglio, che interverrà su transizione digitale e intelligenza artificiale, incontrerà il presidenteRepubblica di Indonesia, Joko Widodo, e con il presidenteRepubblica di Corea, Yoon Suk-yeol. L’incontro tra: ...