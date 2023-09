G20 India | al via summit Nuova Delhi Giorgia Meloni accolta da Modi

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – Al via i lavori delG20 –2023 a, presieduto da Narendra, che ha accolto nel centro congressi Bharat Mandapam 30 capi di Stato e di governo e 14 responsabili di organizzazioni internazionali, con alle spalle una riproduzione della ruota di Konark, un simbolo della democrazia. Il presidente del Consiglio, in tailleur pantalone blu elettrico, è stataal Centro congressi Bharat Mandapam da, con cui nel pomeriggio avrà un bilaterale a margine del. Stretta di mano e sorrisi tra i due leader.terrà un intervento nel corso della prima sessione di lavori aperta dal premierno e dedicata a clima, ...

Gli occhi del mondo sono puntati su New Delhi per il summit fra i big del pianeta. In rappresentanza per l'Italia alinc'è Giorgia Meloni . La premier è atterrata intorno alle 07:20 (ora italiana) di venerdì 8 settembre. Tanti e tutti importanti i dossier sul tavolo, fra i quali l'incontro con il premier ......, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (EAU), Unione Europea e altri partner del, ha spiegato Finer. Se realizzato, il progetto riconfigurerebbe il commercio tra i paesi del Golfo Persico e ...... il primo ministro indiano Narendra Modi ha invitato il presidente dell'Unione africana Azali Assoumani a prendere posto come membro permanente del. "L'aveva proposto che l'Unione africana ...

Nuova Delhi, 9 set. (askanews) - L'Unione africana entra ufficialmente nel G20 come membro permanente.Aprendo la prima sessione del summit a ...Al via i lavori del summit G20 – India 2023 a Nuova Delhi, presieduto da Narendra Modi, che ha accolto nel centro congressi Bharat Mandapam 30 capi di Stato e di governo e 14 responsabili di ...