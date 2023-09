G20 | incontro bilaterale tra Modi e Sunak

(Di sabato 9 settembre 2023) Il primo ministro indiano, Narendra, ha avuto un colloquiocon il premier britannico, Rishi, a margine dei lavori plenari del summit G20 in corso a New Delhi. In un post su X, ex ...

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi, al margine dei lavori del Verticedi New Delhi, uncon il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese, Li Qiang. Prima occasione di contatto diretto tra i due Capi di Governo, il colloquio ha confermato la comune ...A seguire è in programma l'con il padrone di casa, il primo ministro indiano Narendra Modi,... vedi anche L'India cambia nome per il: sull'invito l'antico nome Bharat FOTOGALLERY ©Ansa ...Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha avuto un colloquio bilaterale con il premier britannico, Rishi Sunak, a margine dei lavori plenari del summitin corso a New Delhi. In un post su X, ex Twitter, Modi ha scritto di avere discusso con Sunak dell'approfondimento dei legami commerciali e degli investimenti tra i due Paesi. 9 settembre 2023

G20 in India: i leader condannano l'uso della forza in Ucraina, ma non citano Mosca - Dichiarazioni finali: "Triplicare peso mondiale rinnovabili entro 2030" - Dichiarazioni finali: "Triplicare peso mondiale rinnovabili entro 2030" RaiNews

Palazzo Chigi fa sapere che "Italia e Cina condividono un Partenariato Strategico Globale di cui il prossimo anno ricorrerà il ventesimo anniversario e che costituirà il faro per l'avanzamento ...