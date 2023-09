G20 | dichiarazione sull’Ucraina | l’escamotage che ha ‘salvato’ il vertice

(Di sabato 9 settembre 2023) Gli sherpa hanno lavorato "faticosamente" tutta la notte su un compromesso, poi accettato anche dalla Russia. Scholz: "Non ho stretto la mano a Lavrov" G20 di Nuova Delhi ‘salvo’ grazie ad un escamotage sulla formulazione del paragrafo relativo all’Ucraina, che riprende il linguaggio del comunicato di Bali dello scorso anno, anche se “lo annacqua un po'”. Secondo quanto spiegano all’Adnkronos fonti vicine ai negoziati delladel, gli sherpa hanno lavorato “faticosamente” tutta la notte su un compromesso redatto e proposto da Indonesia, India, Brasile e Sud Africa, che è stato poi accettato da tutti, Russia compresa. I leader, “richiamandosi alla discussione di Bali, hanno ribadito le posizioni nazionali e le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza e dall’Assemblea generale dell’Onu”, ma senza citare, come avvenuto lo ...

G20 e dichiarazione sull'Ucraina, l'escamotage 'salva' il summit Adnkronos

“L’epoca di oggi non deve essere quella della guerra“. È quanto si legge nella dichiarazione conclusiva dei leader del G20 in corso a Nuova Delhi. “Chiediamo a tutti gli Stati di sostenere i principi ...Come già al summit del G20 di Bali l'anno scorso, avvenuto dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin si è fatto rappresentare da Lavrov. L'anno scorso il capo della ...