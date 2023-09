G20 | accordo a ribasso su guerra; Meloni a Li | avanti con il dialogo

(Di sabato 9 settembre 2023) Il G20 condanna l’uso della forza nel conflitto ucraino, ma senza citare la Russia. E’ il compromesso alche i leader raggiungono dopo un estenuante negoziato degli sherpa durato tutta la notte e conclusosi all’alba per ottenere il via libera di Mosca e di Pechino ed evitare di chiudere il summit senza un testo condiviso. Il padrone di casa, Narendra Modi, canta vittoria per essere riuscito...

Leggi anche, Meloni: "Mosca usa energia come arma di ricatto", dichiarazione su Ucraina: raggiunto l'India, al via summit Nuova Delhi. Giorgia Meloni accolta da ModiIndia, ...Il primo ministro indiano Narendra Modi - il cui paese detiene quest'anno la presidenza del- ha annunciato pubblicamente che è stato raggiunto unper una dichiarazione congiunta finale del vertice in corso a Nuova Delhi. 'Amici, ho appena ricevuto una bella notizia. Grazie al ...Ilpoi chiede la piena attuazione dell'sul grano per garantire la consegna immediata e senza ostacoli di prodotti alimentari e fertilizzanti dalla Russia e dall'Ucraina ai paesi in via di ...

Accordo sherpa G20 sul linguaggio da usare per l'Ucraina Agenzia ANSA

Il G20 condanna l’uso della forza nel conflitto ucraino, ma senza citare la Russia. E’ il compromesso al ribasso che i leader raggiungono dopo un ...Il comunicato è arrivato un giorno prima del previsto. Si invita Mosca a «Ripristinare l’accordo sul grano». La critica di Kiev: «Il gruppo dei leader non ha nulla di cui essere orgoglioso» ...