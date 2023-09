Futuro Kvaratskhelia | MD spaventa i tifosi del Napoli | “Non chiude la porta a Real Madrid e Barcellona Potrebbe esserci una mossa inaspettata”

(Di sabato 9 settembre 2023) Un’ipoteticadel talento georgiano del, Khvichaagitare ipartenopei. Una notizia chefar storcere il naso aidelarriva direttamente dalla Spagna, dove il noto quotidiano sportivo Mundo Deportivo ha lanciato l’ipotesi di unincerto per Khvicha, uno dei gioielli della squadra partenopea. Nonostante un inizio da ‘panchina’ e la recente sconfitta con la Georgia, il giocatore sembra non aver chiuso le porte a club di prestigio come ile il. IlIncerto diKhvicha, considerato uno ...

Napoli, il procuratore del fuoriclasse fa chiarezza sul suo: "Felici di stare qui". Lutto in casa ...Se per quanto riguarda Khvicha, infatti, come confermato dalla società e dallo ... 'Arriverà il momento di parlare di- si legge - , ma questo argomento non lo turba né lo ...1 Il padre di Khvicha, e l'agente Mamuka Jugeli hanno parlato a Calcionapoli24 deldel giocatore, legato in più di un'occasione al Real Madrid. Il primo è stato molto chiaro quando ha detto: 'Voglio ...

Il padre di Kvaratskhelia svela il futuro del 77 azzurro: l'annuncio! numero-diez.com

A riferire l'ipotetica notizia sul giocatore georgiano del Napoli è il Mundo Deportivo, testata spagnolo molto famosa nel mondo iberico.Calciomercato SSC Napoli - Ai microfoni di CalcioNapoli24 ha parlato l'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli. E quest'intervista ha avuto un'ampia cassa di risonanza, anche grazie all'ammissione sull ...