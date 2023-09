Fuga dal Pd | la Schlein minimizza ma si becca i “buu” anche alla festa del giornale di Travaglio

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 settembre 2023) Il “ratto” della Liguria, dove ieri una trentina di esponenti del Pd s’è fatta ammaliare dalle sirene di Azione e ha deciso di approdare da Calenda, non sembra turbare più di tanto la segretaria del partito, Elly, che. “E’ sempre un dispiacere quando qualcuno decide di andare via, dopodiché se noi ci rendiamo conto che qualcuno che possa non sentirsi a casa in un Pd che si batte per il salario minimo, per la scuola, per l’ambiente, per i diritti, per il lavoro di qualità, allora forse l’indirizzo era sbagliato prima”, rispondedel Fatto quotidiano. Il partito è in fibrillazione e la minoranza scalpita, ma lei non si mostra angosciata. Le critiche della minoranza Pd? “Abbiamo svolto un congresso dopo una sconfitta molto dura alle politiche dell’anno scorso. Molti ipotizzavano addirittura la ...