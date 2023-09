Frosinone | test in famiglia | 8-0 per la squadra di Di Francesco

(Di sabato 9 settembre 2023)inoggi per il, che ha sfidato la Primavera: 8-0 per laciociara il risultato finale Tre tempi da 35 minuti per ilcontro la formazione Primavera, in unverso la ripresa di settimana prossima. In grande spolvero Kaio Jorge con 4 reti e Cuni, autore di una doppietta. A segno anche Caso e Baez sotto lo sguardo in tribuna di Totti e Pancaro.

