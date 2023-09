Friuli Doc | YoupalTubo e Tic e Tac furlan 10 settembre

(Di sabato 9 settembre 2023) Domenica 10, alle 16, nello stand “Aperitivo Io sonoVenezia Giulia”, l’evento promosso dall’ARLeF e dedicato a scoprire il mondo dei social in lingua friulana Guarda con attenzione alle giovani generazioni e alle nuove tecnologie il programma dell’ARLeF– Agenzia regionale per la lingua friulana aDoc 2023. ADoc per conoscere i ragazzi die la Tiktoker friulana Greta Domenica 10, alle 16, nello stand “Aperitivo Io sonoVenezia Giulia” in piazza I° Maggio, grazie alla consolidata collaborazione con PromoTurismoFVG, è in programma uno speciale appuntamento nel quale si darà spazio alla generazione Z (ma non solo): “e Tic e Tac”, sarà un evento tutto ...

UDINE -entra nel vivo a Udine. Le eccellenze delVenezia Giulia in vetrina in questo fine settimana tra presentazioni, degustazioni, proposte enogastronomiche con anche il pesce ...... grave un 70enne Escursionista colta dal panico in discesa, soccorsa con l'elicottero a Piancavallo Eventi, degustazioni e il concerto di Jerry Calà, cosa fare sabato aDecreto contro il ...... soccorsa con l'elicottero a Piancavallo Eventi, degustazioni e il concerto di Jerry Calà, cosa fare sabato aDecreto contro il caro voli, salta la tratta aerea Trieste Cagliari Al via il ...

Roberto Pereyra, in attesa di prendere una decisione in merito al suo futuro, si gode Friuli Doc con i suoi cari. Il Tucu, immortalato dai tifosi tra gli stand della fiera, deve ancora decidere quale ...Dopo la spettacolare inaugurazione di ieri, in Piazza Libertà, Friuli Doc entra nel vivo con la seconda giornata di programmazione. Ottime le presenze nella prima giornata di evento, caratterizzata da ...