Francesca Ferragni sposa | Chiara a letto in lacrime | «Per niente emotiva»

Dopo l'addio al celibato di, che è stato organizzato a Mykonos dalle sue sorelle Valentina e Chiara, la curiosità riguardo al matrimonio della 34enne, in programma per il 9 settembre presso il Castello di ...La famigliarimane molto legata al Castello di Rivalta., sorella della nota influencer Chiara, si sposa nella giornata di oggi, sabato 9 settembre, nella cornice del castello piacentino della Valtrebbia, con lo storico compagno Riccardo ...e Riccardo Nicoletti sono insieme dal 2009 e, nel 2022, sono diventati genitori del piccolo Edoardo . Il prossimo passo Il matrimonio, che si celebrerà il 9 settembre in Emilia ...

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: tutte le indiscrezioni sulle nozze di domani Corriere della Sera

Matrimonio Francesca Ferragni, ecco chi è il futuro sposo Riccardo Nicoletti: carriera, il figlio Edoardo e la loro vita privata.Vittoria Lucia Ferragni si prepara per il suo primo giorno di scuola: l'outfit scelto da mamma Chiara ha fatto impazzire il web.