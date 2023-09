Francesca Ferragni ha sposato Riccardo Nicoletti | abito da sposa di pizzo avorio con Chiara e Valentina damigelle | le foto del matrimonio

Il matrimonio dioggi: ecco le prime foto delle nozze con ...L'attesa è stata finalmente ripagata: dopo una lunga preparazione e una cerimonia blindatae Riccardo Nicoletti hanno detto sì, e lo hanno fatto in presenza di parenti e amici accorsi al Castello di Rivalta , nel piacentino, per festeggiare con loro il giorno più bello ...L'imprenditrice digitale emozionatissima per le nozze di sua sorella, che oggi sposerà il compagno Riccardo ...

Francesca Ferragni sposa oggi Ricky, nozze blindate per la sorella di Chiara in Emilia Romagna: le (assurde) r ilmessaggero.it

La sorella di Chiara Ferragni ha detto sì a Riccardo Nicoletti al Castello di Rivalta, nel piacentino. Per la sposa un abito con scollo a cuore in pizzo con lungo strascico di Atelier Emè ...Francesca Ferragni ha detto sì e ha sposato il suo amato Riccardo Nicoletti. La sorella di Chiara Ferragni è convolata a nozze nella splendida cornice di Castello di ...