Francesca Ferragni ha sposato Riccardo Nicoletti | abito da sogno di pizzo avorio con Chiara e Valentina damigelle | le foto delle nozze

e Riccardo Nicoletti si sono sposati sabato 9 settembre al Castello di Rivalta, una dimora sontuosa e signorile, circondata da un curatissimo parco, a Rivalta Trebbia (in provincia ...Il matrimonio dioggi: ecco le prime foto delle nozze con ...L'attesa è stata finalmente ripagata: dopo una lunga preparazione e una cerimonia blindatae Riccardo Nicoletti hanno detto sì, e lo hanno fatto in presenza di parenti e amici accorsi al Castello di Rivalta , nel piacentino, per festeggiare con loro il giorno più bello ...

Francesca Ferragni sposa Riccardo Nicoletti, Chiara damigella TGCOM

Francesca Ferragni, sorella dell'influencer Chiara si sposata con il compagno Riccardo Nicoletti. Dalla loro unione era nato Edoardo.Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati al Castello di Rivalta: ecco il video del matrimonio della celebre coppia.