Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati! Spunta la prima foto del matrimonio

L'imprenditrice digitale emozionatissima per le nozze di sua sorella, che oggi sposerà il compagno Riccardo ...e le sorelle si preparano tutte insieme per il ...Ci pensa Riccardo a mettere una pezza in vista del matrimonio con...

Francesca Ferragni sposa oggi Ricky, nozze blindate per la sorella di Chiara in Emilia Romagna: le (assurde) r ilmessaggero.it

CREMONA - La cremonese Francesca Ferragni - sorella di Chiara, figlia del medico dentista Marco e della scrittrice Marina Di Guardo - oggi ha sposato il suo compagno, Riccardo Nicoletti. Nella ...Chiara Ferragni, nelle ultime ore, è stata travolta dalle emozioni e lo ha confidato ai suoi fan su Instagram. L'influencer, infatti, oggi ...