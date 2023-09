Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati | le foto del matrimonio

Francesca Ferragni sposa oggi Ricky, nozze blindate per la sorella di Chiara in Emilia Romagna: le (assurde) r ilmessaggero.it

Francesca Ferragni ha detto sì. La sorella di Chiara Ferragni ha sposato il suo Riccardo Nicolini, fidanzato storico e padre di suo figlio, nella splendida cornice del Castello di Rivalta in Emilia ...Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, si è sposata al Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza. La famiglia Ferragni ha condiviso sui social alcuni momenti dei preparativi per le nozze.