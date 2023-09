Laevidenzia come la Lombardia sia la Regione in Italia con la percentuale maggiore di ... poi, si è focalizzato sul problema deinon accompagnati che sono troppi. Il Sindaco ha poco da ......Il Cortile di Francesco è un evento realizzato dalla comunità dei fraticonventuali del ...conferenza stampa di presentazione è disponibile sul canale YouTube " Cortile di Francesco " Le...FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %srimanenti Politica Decreto Caivano, ok Cdm su stretta ... Ecco le misure principali PIÙ FACILE FINIRE IN CARCERE PER I- Sarà più facile per i...

Foto minori sui siti e social scolastici. Il Garante scioglie ogni dubbio Orizzonte Scuola

Incontro domenica a Piccola Pesca per informare e promuovere la piccola pesca artigianale. Interverranno rappresentanti di CO.GE.PA, Ministero Agricoltura, Università Politecnica delle Marche e operat ...Aurora Ramazzotti è una mamma molto premurosa nei confronti del suo piccolo Cesare e, spesso, pubblica contenuti sul proprio profilo Instagram in sua compagnia. L'ultimo scatto che ...