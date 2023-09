Forteto | intervista agli autori de La Setta | “Bene la Commissione d’inchiesta | serve la verità”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 settembre 2023) La Camera ha approvato nei giorni scorsi l’istituzione delladi inchiesta sui fatti di, la comunità degli orrori denunciata da Giovanni Donzelli, all’epoca in cui era consigliere regionale della Toscana, e da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni nel bellissimo libro “Nella”(edito da Fandango). Abbiamoto i due giornalisti, da sempre impegnati nelle inchieste giornalistiche sul mondo sotterraneo delle sette in Italia. Ladi inchiesta sulpuò aiutare a scoprire altrenascoste?? LEGGI ANCHEdel "" al via ladi inchiesta . FdI: "Fare chiarezza", Donzelli: il Tribunale dei Minori affidò i bambini a dei ...