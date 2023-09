Forte scossa di terremoto in Marocco | 638 morti e 329 i feriti

(Di sabato 9 settembre 2023)diin. Crolli nelle province e nei comuni di al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate e Marrakech Unadisi è verificata inè verificata alle 22:45 in. Il sisma, registrato dall’INVG, ha raggiunto i 6.8 di magnitudo a circa dieci chilometri da Marrakech, facendo saltare l’energia elettrica e ha interrotto le linee telefoniche. Ilcausato causato il crollo di diversi edifici, in particolare nelle province e nei comuni di al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate e Marrakech. Attualmente il bilancio delle perdite di vite umane secondo le autorità marocchine sarebbe di oltre 630e oltre 320 ...

Unadi magnitudo 6,8 , partita dalla catena monutuosa dell' Atlante , i monti che separano ... Davvero il terremoto è stato molto". "Siamo stati sorpresi da una vibrazione intensa, tutto in ...L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 18,5 chilometri. Ingv: "Dopoaltri 10 eventi, il piùdi magnitudo 4.8". Meloni dal G20: "Pieno sostegno Italia" Devastante terremoto in Marocco di magnitudo 7 oggi, 9 settembre 2023. Almeno 820 i morti e i 672i ...Ilsisma, durato circa 30 secondi, è stato avvertito a Merzouga , Taroudant , Essaouira e Agadir , fino a Casablanca e Rabat . La terribileè stata avvertita anche in Spagna , Portogallo ...

L'epicentro è stato individuato a 72 chilometri a sudovest di Marrakech. Una forte scossa di terremoto - magnitudo 7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech provocando 820 morti e 672 ...