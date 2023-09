Formazioni ufficiali Macedonia del Nord-Italia | le scelte dei due ct

(Di sabato 9 settembre 2023) per il match valido per la quinta giornata delle qualificazioni a Euro 2024 Diramate ledidel, match valido per la quinta giornata delle qualificazioni a Euro 2024.DEL(4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. Ct: Blagoja Milevski.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Ct: Luciano Spalletti.

La diretta di Macedonia del Nord-Italia, partita valida per la fase a gironi delle Qualificazioni agli Europei 2024: formazioni ufficiali e risultato. Manuel Locatelli non è tra i titolari scelti da Luciano Spalletti per la gara di questa sera tra l'Italia e la Macedonia del Nord.