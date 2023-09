Foglianise-Bacoli | il 30 settembre la cerimonia di consegna della ‘casina vanvitelliana’

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Egregio Signor Sindaco Mastrocinque,è con vero entusiasmo che accolgo la Sua disponibilità a donare la stupenda Casina Vanvitelliana realizzata con il grano dagli artisti che hanno reso eccezionale la Festa del Grano organizzata in estate dal Suo Comune, affinché possa essere esposta vicino alla sua sorella maggiore a, grazie alla intuizione e proposta del sindacoRagione che ebbe a contattarla. L’amministrazione divorrebbe accogliere lei ed i rappresentantistupenda città die Provincia di Benevento per suggellare l’avvicinamento culturale, turistico e gastronomico delle aree litorali con quelle interne. Per impreziosire l’evento, in quell’occasione sarà intitolata al più illustre dei politici bacolesi, On. Giuseppe Scotto di Luzio, ...

