Fiori d' arancio a Tgcom24 | Alberto Catalano sposa Giulia Mondilla

d'a Palazzolo (Brescia): il marito è Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri del Tuscania che vive nella città labronicacommenta Sabato 9 settembre 2023 indimenticabile per Alberto Catalano: il nostro collega ha detto sì a Giulia Mondilla. Il matrimonio, alla presenza della piccola Matilde, si è svolto a Milano, ai ...... organizzato da CNA in collaborazione con l'Associazione produttori Lavanda Riviera deinello ...di mandorla al fior di miele con stroscia alla lavanda Imperia e profumo di fior d'amaro di ...

FIORI D’ARANCIO NEGLI UFFICI FEDERALI: IL “SÌ” PIÙ BELLO ... Federazione Italiana Scherma

Sabato 9 settembre 2023 indimenticabile per Alberto Catalano: il nostro collega ha detto sì a Giulia Mondilla.Simone Falloni ha detto ‘sì’. È il giorno più bello per il martellista, campione italiano in carica della specialità, che si è unito in matrimonio con la sua compagna Elena Dionisi nella chiesa di San ...