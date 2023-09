(Di sabato 9 settembre 2023) Le parole di Jorge Luis Pinto, commissario tecnico della, sulle condizioni fisiche didellaJorge Luis Pinto, ct della, ha parlato a Radio Caracol delle condizioni fisiche di YerrydellaPAROLE – «Non condivido la scelta di far giocare. Sicuramente è il giocatore meno indella Nazionale. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma l’avevo già detto a mio figlio ai Mondiali del 2018 nonostante i suoi gol: se giochi con questi difensori centrali, non c’è niente da fare».

Vero Boquete, attaccante dellae della nazionale spagnola femminile, ha esultato senza freni dopo la cacciata del ... nei suoi confronti pendevano da tempo diverseda parte delle ...La procuraha chiesto, infatti, il rinvio a giudizio per docenti universitari, ex vertici delle aziende ospedaliere di Careggi, del Meyer e dell'Ateneo fiorentino. Le- ha fatto ......se qualcuno l'aveva già avvistata all'Olimpico nella finale di Coppa Italia tra Inter e. ...di pistola era stato proprio il compagno Tory Lanez che ha ovviamente poi negato tutte le. "...

Fiorentina, accuse dalla Colombia: «Mina non è in forma» Calcio News 24

Dopo la denuncia formale presentata ieri da Jennifer Hermoso nei confronti del presidente della RFEF Luis Rubiales, il New York Times ha pubblicato un'inchiesta per far luce ...L'Atalanta si prepara in vista del match contro la Fiorentina, in programma domenica 17, ma intorno all'allenatore Gian Piero Gasperini è scoppiato un caso. Joakim Maehle, terzino del Wolfsburg ed ex ...