Finlandia vs Danimarca – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 settembre 2023) Laaccoglie i vicini nordici dellaallo Stadio Olimpico di Helsinki domenica 10 settembre, mentre entrambe le nazioni cercano di migliorare le loro prospettive di qualificazione a Euro 2024. I padroni di casa hanno mantenuto i due punti di vantaggio in vetta al Gruppo H con una vittoria per 1-0 sul Kazakistan giovedì, mentre i visitatori hanno battuto San Marino per 4-0 l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreUn gol di Oliver Antman al 78° minuto ha permesso alladi conquistare i tre punti in Kazakistan giovedì. Il 22enne centrocampista ha completato un’azione di squadra che ha ...