(Di sabato 9 settembre 2023) Le pellicole uscite negli‘90 che ci hanno regalato colonne sonore da urlo sono moltissime. Un decennio in cui fotogrammi e note andavano meravigliosamente a braccetto. In questo caso però abbiamo ristretto la selezione aiin cui il tema “” rientra anche nella sceneggiatura. Storie di band, ma anche di negozi di dischi, che ancora in qualche modo sopravvivono, difendendosi dall'avvento dei megastore. Cinqueda rivedere e cinque canzoni da riascoltare. The Commitments (1991) Il, tratto dal romanzo di Roddy Doyle, racconta le gesta di una rock band (fittizia), nata nei quartieri più poveri di Dublino, che decide di mettersi a suonare soul. Per trovare i protagonisti, Alan Parker, il regista, gira tutti i pub della città, facendo audizioni a oltre 60 musicisti. Alla fine il ...

...bacio' per finzione e le battute. Buon fine Mostra a tutti! Pronostici di Venezia 2023: il Toto - Leone Sarà 'Poor Things' di Yorgos Lanthimos a portarsi a casa il Leone d'Oro Di sicuro il...... di recente in Barbie di Greta Gerwig - dove ha interpretato Allan - ed atteso nei... Arcadian - action\horror di Ben Brewer - , The Retirement Plan , The Surfer e il sequel delLord of War , ...Eppure, Sylvester Stallone - il divo americano interprete dicome Rocky e Rambo - è stato ricevuto ieri in udienza privata da Francesco. Hanno perfino fatto finta di boxare, mimando il ...

Film cult anni ‘90 per appassionati di musica da rivedere… sempre! GQ Italia

Il film, tratto dal romanzo di Roddy Doyle, racconta le gesta di una rock band (fittizia), nata nei quartieri più poveri di Dublino, che decide di mettersi a suonare soul. Per trovare i protagonisti, ...Quello tra Saul ( Peter Sarsgaard ), affetto da demenza, e l’assistente sociale Sylvia ( Jessica Chastain ), un trauma di violenza alla spalle, in Memory di Michel Franco. Raro trovare altrettanta ...