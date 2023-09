FI | Tajani | non ci serve l' elemosina | i voti ce li prendiamo

(Di sabato 9 settembre 2023) "Tutti quanti ci davano per defunti già quando era vivo Berlusconi. Dopo la fine del nostro leader ci hanno dato per sotterrati. Invece abbiamo dato la dimostrazione a tutti che ci siamo. Ci sarebbe ...

Poco dopo, in collegamento con La7, ha anche precisato che 'al momentoabbiamo notiza di italiani feriti. La prima cosa importante è contattare tutti gli italiani. Seguiamo minuto per ...Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antoniosul palco della kermesse dei giovani di Forza Italia in corso a Gaeta. "Berlusconiaveva costruito soltanto un movimento politico ...ha chiarito che il governo deciderà se restare nell'intesa previa consultazione con il ... Resta comunque la determinazione ad instaurare con la Cina una " cooperazione rafforzata " e a "...

Terremoto Marocco, 200 gli italiani in zona. Tajani: "Non abbiamo ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani sul palco della kermesse dei giovani di Forza Italia in corso a Gaeta. "Berlusconi non aveva costruito soltanto un movimento politico ...La crescita zero è un problema anche per voi perché se non ci sono lavoratori ora è difficile garantire le pensioni quando diventeranno grandi. Il tema del futuro è anche questo”. Così Antonio Tajani, ...