Festival di Venezia | il Leone d’oro a Poor Things e tutti i vincitori

Leggi su tuttotek

(Di sabato 9 settembre 2023) Daldi Yorgos Lanthimos, al miglior regista Matteo Garrone eccodeldi2023 L’ottantesima Mostra internazionale d’arte cinematografica disi è conclusa pochi minuti fa con l’assegnazione degli ultimi premi della kermesse. A vincere il, è stato. La pellicola del cineasta greco Yorgos Lanthimos, con protagonista Emma Stone, era considerato il favorito fin dalla sua presentazione in Concorso e si è portato infatti a casa il premio più ambito. Il premio come miglior regista è andato invece a Matteo Garrone, non alla sua prima premiazione, per il film Io Capitan. ...