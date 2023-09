Festival di Venezia | da Poor things a Matteo Garrone | l' elenco completo dei premi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023)80 LEONE D'ORO per il miglior film a:di Yorgos Lanthimos (Regno Unito) LEONE D'ARGENTO – Grano della Giuria a: Aku Wa Sonzai Shinai (Il male non esiste) di Ryusuke Hamaguchi (Giappone) LEONE D'ARGENTOo per la migliore regia a:per il film IO CAPITANO (Italia, Belgio) COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a: Cailee Spaeny nel film PRISCILLA di Sofia Coppola (Stati Uniti, Italia) COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a: Peter Sarsgaard nel film MEMORY di Michel Franco (Messico, Stati Uniti)O PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Guillermo Calderón e PABLO LARRAÍN per il film EL CONDE di Pablo Larraín (Cile)O SPECIALE DELLA GIURIA a: ...