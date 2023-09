Festa alla Madonna al Bosco

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023) La Chiesa dellaalin Bergamo (Valle d’Astino – viadel58) nei giorni venerdì 8 settembre 2023, sabato 9, domenica 10 celebra la suapatronale. La parrocchia, infatti, è dedicataNatività di Maria Santissima che la liturgia celebra venerdì 8 settembre. Alle 20,30, il Vescovo Francesco presiederà la solenne celebrazione eucaristica. “In questi giorni – ha detto il parroco Mons. Giulio Dellavite, Delegato Vescovile per le relazioni istituzionali – vogliamo invocare labambina (il cui simulacro è esposto solennemente al centro dell’altare) come Ladei Bambini, chiedendo protezione, sostegno, forzaripresa delle scuola e delle diverse attività, affidando coloro che vivono in ...