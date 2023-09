Ferragni a nozze | i dettagli del matrimonio e le rigide regole che gli invitati devono seguire

Matrimonio Francescae Riccardo Nicoletti:blindate, le rigide regole https://t.co/d3pzhFTBQc BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 8, 2023Fedez , Francesco Facchinetti , Chiarae molti altri ospiti vip alledi Eugenio Scotto , imprenditore e talent scout nel campo dei social. Alla festa il rapper, la moglie e tanti altri cantanti si sono letteralmente ...Ovviamente, non ci sono conferme di tutto questo e l'intero entouragetace in merito, ma considerando che l'esclusiva dellepotrebbe essere stata venduta a peso d'oro, o quasi, non ci ...

A parlare delle nozze non è stata solamente Francesca. Anche Chiara Ferragni ha dedicato alcune storie all’evento, raccontando tutta la sua emozione. Giovedì 7 settembre, l’imprenditrice era tra gli ...Il giovane convolerà a nozze oggi, 9 settembre, con una cerimonia al Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza ...