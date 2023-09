Ferdinando De Giorgi | “Soddisfatto di quanto fatto finora”

(Di sabato 9 settembre 2023) Questo pomeriggio alle 18, al PalaFlorio di Bari, l’Italia affronterà la Macedonia del Nord nella sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei di pallavolo maschile. Una sfida di grande importanza e che vede comunque gli Azzurri come favoriti. Così alla vigilia della sfida è intervenuto in sala stampa il tecnicoDeche ha presentato così il match.De: “Orgoglioso ediDe, CT della nazionale – Crediti foto: Fipav FacebookQueste dunque le parole del commissario tecnico degli azzurri raccolte dalla FIPAV: “Sono orgoglioso edi...

...di Deè un esempio da seguire. "Questo gruppo viene preso spesso a modello perché vincente. In realtà dovrebbe esserlo a prescindere dai risultati, per tutti i valori che incarna....Per la prima volta da quando è stato nominato c.t. (era il 2021),Detorna nella sua Puglia guidando la Nazionale, tra l'altro nelle partite (si spera) più importanti. "È certamente un'emozione e un orgoglio - racconta il tecnico dell'Italia alla ...Stesso avversario anche per la Nazionale maschile di volley diDe, che se la vedrà contro i nord macedoni negli ottavi di finale degli Europei. In campo anche l'Italbasket, che ...

De Giorgi, orgoglio pugliese: "Che onore giocarmi l'Europa a casa mia" La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Macedonia del Nord, ottavi di finale degli Europei maschili di volley 2 ...La gara con la Macedonia del Nord preannuncia un PalaFlorio gremito con il solito calore della gente di Puglia che sarà al fianco della Nazionale di Fefè De Giorgi ...