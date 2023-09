Femminicidi | dalla cultura del possesso alla cultura del rispetto

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 settembre 2023) È Marisa Leo la donna vittima dell’ennesimoo. È stata uccisa dall’ex compagno, Angelo Reina, che poi si è tolto la vita sparandosi sul viadotto che porta a Castellammare del Golfo.o, termine coniato a voler essere più precisi e incisivi sulla natura del delitto: uccisione della donna, compagna, moglie, spesso anche madre dei propri figli. La trappola L’incontro dell’ultima volta. Così in genere si dice esser la causa di morte. Quell’incontro da evitare con cura. Ma, stavolta, era davvero difficile evitarlo: Marisa Leo è stata attirata da Angelo Reina in una trappola. Le ha dato appuntamento in un’azienda agricola di famiglia, in Contrada Ferla, al confine tra Mazara del Vallo e Marsala. “Vieni a prendere la bambina”, le ha detto. Ma la bambina non c’era. Marisa Leo è stata uccisa con tre colpi di fucile. Subito dopo ...