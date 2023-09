(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – Colpita con una bottiglia di Coca cola vuota che le ha fratturato il braccio solo perché, insieme ad altre donne del quartiere e all’associazione Tor Più, stava pulendo via Scozza. E' successo questa mattina aa Maricetta Tirrito,da sempre impegnata nel sociale,da un uomo di origine nordafricana mentre ripuliva la strada. “Quell'uomo, uno dei tanti spacciatori di zona, ha prima offeso le donne impegnate a ripulire quella che è una delle vie di Torabbandonate al degrado, poi le minacce perché evidentemente 'occupavamo' la sua piazza di spaccio, infine quella bottiglia lanciata contro un sasso in direzione della– racconta all'Adnkronos il presidente del VI Municipio Nicola Franco, stamattina sul ...

Colpita con una bottiglia di Coca cola vuota che le ha fratturato il braccio solo perché, insieme ad altre donne del quartiere e all'associazione Tor Più Bella, stava pulendo via Scozza. E' successo ...Continuano achiacchierare le immagini del cantante in atteggiamenti intimi con la moglie Bianca Censori su ... Kanyee la moglie Bianca Censori sono ancora al centro della scena. Il rapper, ...Quello che si vede in queste immagini è il. Alla violenza non si risponde con altra violenza e il tifo da stadio che si è scatenato è indice di qualcosa di molto pericoloso'. Così l'...

Far West Roma, a Tor Bella Monaca aggredita una volontaria L'Identità

(Adnkronos) – Colpita con una bottiglia di Coca cola vuota che le ha fratturato il braccio solo perché, insieme ad altre donne del quartiere e all’associazione Tor Più Bella, stava pulendo via Scozza.Dalla Leopolda fino ai rioni oltre il Ponte alla Vittoria i casi di microcriminalità si moltiplicano. In mezzo le Cascine, rifugio di pusher e balordi. "Abbiamo paura a uscire di casa, ora basta" ...