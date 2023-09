Fabian Ruiz e gli ultimi difficili mesi di Napoli | “Non è stato facile | mi sono allenato da solo”

(Di sabato 9 settembre 2023) La prima stagione dicon la maglia del PSG non è stata molto esaltante. Nonostante ciò, 37state le presenze del centrocampista exe tre le reti messe a segno. Il giocatore, tuttavia, ci ha tenuto a sottolineare come i priminon siano stati molto semplici, soprattutto per alcune situazioni L'articolo

In mediana Rodri e. Unica punta Morata davanti ai trequartisti Asensio, Gavi e Yeremi Pino. Le probabili formazioni di Georgia - Spagna GEORGIA (3 - 5 - 2): Mamardashvili; Kakabadze, ...Al 27 il 2 - 0:fa partire un tiro cross e Kvirkvelia in spaccata realizza l'autogol che indirizza definitivamente la contesa. La Georgia non riesce ad arginare il dominio spagnolo, che ...Spagna (4 - 3 - 3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gaya; Gavi, Rodri,; Asensio, Morata, Olmo.

Fabian Ruiz ritrova Kvaratskhelia: «Che piacere rivederti» ilmattino.it

A Napoli si sono incrociati solo per poco tempo, ieri in campo sono tornati a incrociarsi. Fabian Ruiz saluta Khvicha Kvaratskhelia, che aveva già conosciuto a Napoli prima di partire ...Georgia-Spagna si è chiusa sull'1-7 per gli iberici, una vera e propria legnata per la squadra di Kvara. Vittoria fondamentale quella della Spagna, impegnata nella sfida contro la Georgia valida per l ...