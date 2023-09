Fa pipì in parcheggio | bambino afroamericano di 10 anni arrestato

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 9 settembre 2023) L'episodio in Mississippi, la famiglia protesta e chiede il licenziamento dei poliziotti Undi 10è statoin Mississippi, portato alla stazione di polizia e messo in cella per almeno un’ora perché stava facendoin un. “Avrebbero messo unbianco in cella? Se fosse stato unbianco non l’avrebbero neanche fermato”, ha dichiarato la mamma del piccolo Latoya Eason, che aveva lasciato il figlio macchina mentre si era recata a fare una commissione. Ora la famiglia del piccolo minaccia di fare causa per violazione dei diritti civili se il dipartimento di polizia di Senatobia non licenzierà gli agenti che hanno condotto l’arresto. “Hanno messo questoin gabbia perché ...