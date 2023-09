(Di sabato 9 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Il personale della Polizia di Stato haun giovane straniero di 20 anni perché ritenuto presunto responsabile di minacce ed insolvenza fraudolenta. Gli agenti della Volante, allertati dai colleghi della Sala Operativa, sono intervenuti presso una stazione di servizio lungo la SS.106, apprendendo che un giovane giunto a bordo di una BMW di colore nero con targa estera dopo aver fatto rifornimento di carburante, aveva prima cercato dicon alcune carte di credito risultate insolventi e poi, dopo aver minacciato i dipendenti della stazione di servizio, erato a bordo della sua auto in direzione Reggio Calabria. I poliziotti sono riusciti in breve tempo a rintracciarlo nella zona industriale alle porte della città per poi accompagnarlo negli uffici della Questura. Dalla denuncia ...

Fa benzina e scappa senza pagare, denunciato Tarantini Time

