F1 – Un nuovo gran premio in Europa | un nuovo paese all’orizzonte

(Di sabato 9 settembre 2023) Nel prossimo futuro, la Formula 1 potrebbe posare le valigie in una nuova destinazione. La Grecia si è offerta di ospitare la classe regina dello sport automobilistico. Vi raccontiamo tutto. Nel 2008, l’ex capo della Formula 1, Bernie Ecclestone, aveva in mente di organizzare una gara in Grecia, nelle strade di Atene. Ma il progetto è stato rapidamente vanificato dalla crisi economica che ha colpito l’intero. Secondo la testata greca NewsAuto.gr, è attualmente allo studio un progetto per ospitare la classe regina dell’automobilismo, ma nulla è stato ancora ufficializzato. La gara potrebbe svolgersi a Elliniko, più precisamente nelle strade e nel parco metropolitano “Ellinikon”. Secondo la stessa fonte, gli organizzatori della F1 sono pronti a dare il via libera una volta presentati i piani di costruzione della pista. I promotori vorrebbero organizzare una ...