Evade dai domiciliari per fare il muratore | scoperto e arrestato

(Di sabato 9 settembre 2023)daiperil, ma vienedai Carabinieri ai quali racconta: “Avevo bisogno di soldi”. E’ accaduto in provincia di Napoli, a Qualiano. I militari sono intervenuti quando, come da routine, hanno bussato alla porta per verificare che stesse rispettando la misura. Ad aprire la porta è stata la moglie, sostenendo che il marito fosse fuori casa, dal medico, perun’iniezione. Non essendoci agli atti alcuna autorizzazione, i militari hanno avviato immediatamente le ricerche. Ci hanno messo poco a trovarlo, appena qualche minuto e una “passeggiata” di pochi metri. E’ stato rintracciato poco lontano ma in un cantiere, mentre lavorava come. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Guanti anti-infortunio, trapano impugnato, tuta sporca di polvere, il 55enne di Qualiano è finito in manette nonostante le scuse e le giustificazioni.In una fugace e singolare evasione dai domiciliari, un detenuto ha deciso di sostituire le 4 pareti di casa con quelle di un appartamento in ristrutturazione. Come da routine quotidiana, i ...