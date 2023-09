Europei volley | l' Italia batte 3 - 0 la Macedonia e vola ai quarti Rivivi la diretta

(Di sabato 9 settembre 2023) BARI - L'campione in carica, in campo al Palaflorio di Bari, si impone sulladel Nord in tre set e approda aidi finale dove incontrerà la vincente della gara tra Olanda e ...

BARI - L'Italia campione in carica, in campo al Palaflorio di Bari, si impone sulla Macedonia del Nord in tre set e approda ai quarti di finale dove incontrerà la vincente della gara tra Olanda e ...La diretta testuale live di Portogallo - Ucraina , partita valevole per gli ottavi di finale deglimaschili 2023 di, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. La formazione portoghese di Joao Miguel Jose, seconda nella ...'È molto bello ed emozionante tornare in Puglia, i tifosi si sono fatti sentire fin dall'inno e per tutta la partita con grande passione'. Queste le prime parole del Ct De Giorgi al termine dell'...

Europeo volley: l’Italia non si ferma, batte la Macedonia e vola ai quarti La Gazzetta dello Sport

L’Italia ha surclassato la Macedonia del Nord con un sonoro 3-0 (25-20; 25-12; 25-15) e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale si è imposta in ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Macedonia del Nord, ottavi di finale degli Europei maschili di volley 2023.