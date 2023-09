Europei Volley 2023 | l' Italia batte la Macedonia e vola ai quarti

La7.it - L'Italia batte 25 - 20, 25 - 12, 25 - 15 la Macedonia del Nord e vola ai quarti deglidi pallavolo. Gli azzurri affronteranno la vincente di Olanda - Germania. L'Italia era data per ...La diretta testuale live di Portogallo - Ucraina , partita valevole per gli ottavi di finale deglimaschili 2023 di, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. La formazione portoghese di Joao Miguel Jose, seconda nella ...I ragazzi allenati dal Ct De Giorgi rispettano il pronostico e battono agevolmente la Macedonia con i parziali di 25 - 20, 25 - 12, 25 - 15. Sesto successo in altrettanti incontri in questo Europeo ...

Italia-Macedonia di volley maschile oggi agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l'orario Sport Fanpage

L'Italia del Volley non sbaglia un colpo agli Europei: grande vittoria contro la Macedonia del Nord e pass per i quarti ...L'Italia ha chiuso ad Ancona la prima fase del campionato europeo di pallavolo maschile vincendo con ...