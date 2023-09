Europei di Volley Maschile | l’Italia vola ai quarti di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 settembre 2023) Bari – Gli Azzurri delno aididegli. Questa sera, nella splendida cornice di pubblico del PalaFlorio di Bari, colmo di tifosi tricolori,ha battuto la Macedonia del Nord per 3-0 (25-20, 25-12, 25-15). La gara è stata abbastanza a senso unico eha dominato il gioco. Spiccano i 16 punti di Daniele Lavia con l’87% in attacco, seguito in termini di punti realizzati da Michieletto e Romanò entrambi autori di 12 punti. Nella Macedonia, che ha giocato un buon match, dove ha messo in difficoltà gli Azzurri e nel primo set, è stato in evidenza Ljaftov con 10 punti personali. La Nazionale di Coach De Giorgi tornerà in campo martedì 12 settembre alle 21.00 contro la vincente della sfida in programma ...