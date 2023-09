Europei di Volley | Italia batte la Macedonia e vola ai quarti

Leggi su agi

(Di sabato 9 settembre 2023) AGI - Non si ferma l'Italagli. A Bari, in un PalaFlorio gremito, gli uomini di De Giorgi hanno battuto laDel Nord 3-0 (25-20, 25-12, 25-15) agli ottavi di finale. Un match dominato dagli azzurri, campioni in carica, che conquistano cosi' idove affronteranno, sempre a Bari, il 12 settembre, la vincente della sfida tra Olanda e Germania in programma questa sera. Gli azzurri spadroneggiano in gran parte il match in un PalaFlorio gremito con oltre 5mila spettatori. Ben 16 i punti di Daniele Lavia con l'87% in attacco, seguito in termini di punti realizzati da Michieletto e Romano' entrambi autori di 12 punti. "Tutti vogliamo vincere, tutti vogliamo tornare a indossare questa medaglia vinta due anni fa, tutti abbiamo voglia di farlo ma ovviamente bisogna vincere sul campo, vedremo. - ha ...