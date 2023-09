Euro 2024 | Ucraina-Inghilterra 1-1 nel girone dell’Italia

(Di sabato 9 settembre 2023) Pareggio nel Gruppo C di qualificazione L’ferma sull’1-1 l’nel match del Gruppo C di qualificazione aglipei, il. Sul campo neutro di Wroclaw, in Polonia, si decide tutto nel primo tempo con gli ucraini in vantaggio con Zinchenko al 26?, il pari inglese con Walker arriva al 41?. Con questo pareggio l’guida la classifica del Gruppo C, con 13 punti mentre l’segue con 7 punti (con 4 gare), l’Italia è a 3 in due gare in attesa del match con la Macedonia del Nord, in cui la vittoria a questo punto diventa un obbligo per rimanere nella scia delle altre squadre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Qual.Euro 2024, la classifica del girone C: frena l'Inghilterra, Italia costretta a vincere

