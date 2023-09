Esordio ok per l' Italrugby ai Mondiali | piegata 52-8 la Namibia

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –vittorioso per l'Italia aidi rugby, in corso in Francia. Il team azzurro, allenato da Kieran Crowley, allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne, ha battuto per 52-8 la. Dopo l'iniziale vantaggio (0-3) degli africani, è arrivato subito il 3-3 con un calcio di Tommaso Allan. Poi le mete di Lorenzo Cannone e di Paolo Garbisi (con rispettive trasformazioni di Allan) hanno portato gli azzurri avanti sul 17-3. A ruota laha accorciato le distanze con una meta non trasformata, fissando il punteggio sul 17-8 prima dell'intervallo.Nella ripresa, in apertura, la meta di Dino Lamb (con trasformazione di Allan) per il 24-8. Al quarto d'ora è Ange Capuozzo a portare la sfera ovale oltre la linea di meta: trasformazione di Allan e score sul 31-8. E' la quarta meta per l'Italia, ...