“Er Pantera” torna in carcere | il Re di Tik Tok ha palpeggiato una minorenne

(Di sabato 9 settembre 2023) Nei giorni scorsi avevamo dato la notizia del trasferimento di “Er, soprannome di Simone Lopetti, il Re del Tik Tok romano, dalal reparto di psichiatria. Oggi il ritorno in galera per il romano diventato famoso grazie ai suoi incontri di wrestling in piazza e condannato per diversi reati. “Er” e la decisione del giudice A dare esecuzione alla misura della custodia indisposta dal giudice è stata la polizia. Lopetti, arrestato lo scorso marzo perché accusato di avereuna ragazza all’epoca, era stato condannato ai domiciliari, da scontare in un struttura sanitaria. Successivamente, però, il 55enne ha continuato a commettere reati: a inizio giugno era entrato in un bar di piazza San Calisto, a Trastevere, brandendo un coltello e ...

"Er Pantera" torna in carcere: il Re di Tik Tok ha palpeggiato una ... Secolo d'Italia

Torna in carcere Simone Lopetti, il cinquantenne noto come Er Pantera, accusato di violenza sessuale per avere molestato una minorenne a Trastevere. La polizia gli ha notificato l'aggravamento della ...